Superfinal EYBL a Reggio Calabria novità pazzesche! Di Bernardo

Reggio Calabria si appresta ad ospitare le Superfinal EYBL 2026, portando in città le migliori squadre europee di basket giovanile. L’evento attirerà centinaia di giovani atleti e migliaia di tifosi, creando un’atmosfera vibrante lungo le strade e nei palazzetti. Le partite si svolgeranno nel nuovo impianto sportivo appena ristrutturato, che può ospitare fino a 3.000 spettatori. La città si prepara ad accogliere questa grande manifestazione, che rappresenta un’occasione unica per il settore sportivo locale.

Reggio Calabria si prepara alle Superfinal EYBL 2026: un evento per il basket giovanile e il turismo sportivo. Reggio Calabria è stata scelta per ospitare le Superfinal EYBL 2026, un torneo di basket giovanile di livello europeo che coinvolgerà circa 350 partecipanti provenienti da tutta Europa e dagli Stati Uniti. L’assegnazione rappresenta un riconoscimento per la Vis Reggio Calabria e un’opportunità per promuovere il turismo sportivo nella regione, puntando a destagionalizzare l’offerta turistica e attrarre visitatori anche al di fuori dei mesi estivi. Un percorso di crescita e una visione strategica.🔗 Leggi su Ameve.eu

