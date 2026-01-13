Dal robot domestico al forno tuttofare le pazzesche novità dal CES di Las Vegas

Al CES di Las Vegas 2026 sono state presentate molte innovazioni nel settore della tecnologia domestica e personale. Tra robot domestici, dispositivi smart per la casa, soluzioni di mobilità e prodotti innovativi come maschere LED e sex doll evolute, l’evento ha mostrato le tendenze più recenti e avanzate. Questa panoramica offre uno sguardo alle novità che potrebbero influenzare il nostro quotidiano nei prossimi anni.

Roborock ha svelato al CES 2026 il Saros Rover, un robot domestico in grado di salire e pulire le scale grazie all’intelligenza artificiale e a un sistema ibrido ruote-gambe. Una svolta per la pulizia automatica delle case multi-livello. - facebook.com facebook

Ballie assente al CES 2026: Samsung rinvia ancora il robot domestico x.com

