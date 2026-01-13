Dal robot domestico al forno tuttofare le pazzesche novità dal CES di Las Vegas
Al CES di Las Vegas 2026 sono state presentate molte innovazioni nel settore della tecnologia domestica e personale. Tra robot domestici, dispositivi smart per la casa, soluzioni di mobilità e prodotti innovativi come maschere LED e sex doll evolute, l’evento ha mostrato le tendenze più recenti e avanzate. Questa panoramica offre uno sguardo alle novità che potrebbero influenzare il nostro quotidiano nei prossimi anni.
Dal robot che balla sui trend di TikTok alla maschera LED effetto seconda pelle. Senza dimenticare le novità per la smart home, la mobilità e anche la sex doll dotata di empatia. Le novità più sorprendenti viste al CES 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Dal robot domestico al forno tuttofare, le pazzesche novità dal CES di Las Vegas; LG presenta CLOiD, il robot domestico tuttofare; LG CLOiD rivoluziona la casa: ecco il robot umanoide che fa il bucato al posto tuo.
LG presenta CLOiD, il robot domestico tuttofare - LG presenta CLOiD, robot umanoide per le faccende domestiche con braccia articolate, integrazione smart home e comunicazione naturale. msn.com
Roborock ha svelato al CES 2026 il Saros Rover, un robot domestico in grado di salire e pulire le scale grazie all’intelligenza artificiale e a un sistema ibrido ruote-gambe. Una svolta per la pulizia automatica delle case multi-livello. - facebook.com facebook
Ballie assente al CES 2026: Samsung rinvia ancora il robot domestico x.com
