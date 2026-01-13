Sulle tracce del genio L’Archivio Datini svela il dna di Leonardo
L’Archivio Datini, conservato a Prato, rivela un collegamento inedito tra Francesco di Marco Datini e Leonardo da Vinci. Attraverso una delle sue lettere, gli studi genetici mirano a identificare il DNA maschile di Leonardo, contribuendo a comprendere meglio le sue origini e la sua storia familiare. Questo progetto rappresenta un passo significativo nella ricerca storica e genetica, unendo documenti storici e scienze moderne.
Una delle lettere dell’Archivio del mercante e banchiere Francesco di Marco Datini contribuirà a stabilire la sequenza del cromosoma Y – la linea maschile – del dna di Leonardo Da Vinci. Per 10 giorni i ricercatori – il team internazionale formato da scienziati soprattutto americani e italiani denominato "Leonardo da Vinci dna project" è guidato dal genetista Norberto Gonzalez-Juarbe – hanno esaminato alcune delle antiche lettere commerciali, che vanno dal 1360 al 1410 circa, del fondo pratese. A selezionarne prima 30, poi le 10 su cui si è concentrata l’indagine, è stata la giornalista scientifica Rossella Lorenzi, autrice con altri ricercatori dell’articolo apparso nei giorni scorsi su Science con la notizia della scoperta: "Delle lettere, una del nonno di Leonardo, Antonio e circa 30 di suo cugino Frosino, mercante in Spagna, sono risultate interessanti – spiega – ma è stato soprattutto su quella di Frosino spedita da Barcellona a Prato, il 13 luglio 1392, che sono state rinvenute diverse tracce biologiche, non solo umane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
