Calabria Sicilia e Sardegna | Governo pronto a prorogare i termini per i bilanci comunali dopo le emergenze meteo

Il governo interviene per prorogare i tempi dei bilanci comunali in Calabria, Sicilia e Sardegna, colpiti dalle recenti tempeste che hanno provocato danni alle infrastrutture. Dopo le abbondanti piogge e le mareggiate, molte amministrazioni locali faticano a rispettare le scadenze e hanno bisogno di più tempo per completare le pratiche. Il provvedimento mira a dare sollievo ai sindaci, impegnati a gestire le emergenze e a pianificare le risorse.

Maltempo e Bilanci: Il Governo al Fianco dei Comuni di Calabria, Sicilia e Sardegna. Roma – Un intervento straordinario del governo è in arrivo per sostenere i comuni di Calabria, Sicilia e Sardegna, alle prese con l’approvazione dei bilanci dopo le recenti emergenze meteorologiche. Il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, ha annunciato la convocazione di una Conferenza Unificata per valutare una possibile proroga dei termini, un gesto concreto per alleggerire il carico amministrativo e finanziario delle amministrazioni locali. La Situazione: Un’Emergenza che Mette a Rischio i Bilanci Comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Allerta meteo rossa in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria: le regioni a rischioUn’area di maltempo interessa le regioni meridionali italiane, con un’allerta rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria.

Allerta meteo rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria domani 19 gennaio: le regioni a rischioIl 19 gennaio, la Protezione civile ha emesso allerte meteo significative per le regioni italiane del Sud e della Sardegna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.