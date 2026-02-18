Calabria Sicilia e Sardegna | Governo pronto a prorogare i termini per i bilanci comunali dopo le emergenze meteo
Il governo interviene per prorogare i tempi dei bilanci comunali in Calabria, Sicilia e Sardegna, colpiti dalle recenti tempeste che hanno provocato danni alle infrastrutture. Dopo le abbondanti piogge e le mareggiate, molte amministrazioni locali faticano a rispettare le scadenze e hanno bisogno di più tempo per completare le pratiche. Il provvedimento mira a dare sollievo ai sindaci, impegnati a gestire le emergenze e a pianificare le risorse.
Maltempo e Bilanci: Il Governo al Fianco dei Comuni di Calabria, Sicilia e Sardegna. Roma – Un intervento straordinario del governo è in arrivo per sostenere i comuni di Calabria, Sicilia e Sardegna, alle prese con l’approvazione dei bilanci dopo le recenti emergenze meteorologiche. Il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, ha annunciato la convocazione di una Conferenza Unificata per valutare una possibile proroga dei termini, un gesto concreto per alleggerire il carico amministrativo e finanziario delle amministrazioni locali. La Situazione: Un’Emergenza che Mette a Rischio i Bilanci Comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu
Allerta meteo rossa in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria: le regioni a rischioUn’area di maltempo interessa le regioni meridionali italiane, con un’allerta rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria.
Allerta meteo rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria domani 19 gennaio: le regioni a rischioIl 19 gennaio, la Protezione civile ha emesso allerte meteo significative per le regioni italiane del Sud e della Sardegna.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Ministero degli Affari Esteri a sostegno di Sicilia, Calabria e Sardegna colpite dal maltempo; Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo di un nuovo ciclone; Venti di burrasca e piogge su Sardegna, Sicilia e Calabria; Meteo: tornano venti di burrasca su Sardegna, Sicilia e Calabria.
Maltempo, verso la proroga dei bilanci per gli enti locali di Calabria, Sicilia e SardegnaNei prossimi giorni sarà convocata una Conferenza Unificata straordinaria per valutare la proroga del termine di approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali di Calabria, Sicilia ... catanzaroinforma.it
Maltempo, in Sicilia esonda il fiume Imera, allerta anche in Calabria, Umbria e SardegnaIn provincia di Palermo l’esondazione del fiume Imera ha determinato la chiusura temporanea della statale 113. Situazione complessa anche in Calabria, dove sono attese forti piogge; in Umbria e ... fanpage.it
#Tg2000 - #Maltempo: la situazione ancora critica in #Calabria e #Sicilia #17febbraio #Tv2000 @tg2000it x.com
Allerta della Protezione civile in Campania, Sicilia, Calabria e nelle Marche. Crolla un tratto del lungomare a Bari facebook