Su Noi Magazine il Ricordo il Safer Internet Day e l’impegno della Polizia Postale per proteggere i giovani

Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale della Gazzetta del Sud dedicato ai giovani. In questa edizione si parla di come la Polizia Postale lavora per proteggere i ragazzi online e di quanto sia importante il Safer Internet Day, la giornata dedicata alla sicurezza in rete. La rivista si rivolge a genitori, insegnanti e studenti, cercando di sensibilizzare su questi temi.

