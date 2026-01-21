Su Noi Magazine la sicurezza stradale nel ricordo di Lorenzo Guarnieri e i gesti che salvano la vita ai giovani

Su Noi Magazine, la sicurezza stradale torna al centro dell’attenzione, in memoria di Lorenzo Guarnieri. L’inserto settimanale gratuito della Gazzetta del Sud, in programma dal 1996, affronta temi di educazione e prevenzione rivolti alle giovani generazioni. Con la nuova stagione 2025-2026 della GDS Academy e il progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”, si promuovono comportamenti responsabili e gesti che possono salvare vite.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.