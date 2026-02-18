Su Ciampa vs Fletcher la AEW ha proprio sbagliato i tempi

La AEW ha causato confusione con i tempi della faida tra Ciampa e Fletcher. La decisione di cambiare il titolo tra i due wrestler è arrivata troppo presto, lasciando i fan perplessi. Un esempio concreto è l’ultimo episodio dello show, dove i due si sono affrontati in un match che sembrava appena iniziato.

Non c'è nulla di sbagliato nel passaggio di titolo da Tommaso Ciampa a Kyle Fletcher. Non c'è neppure nulla di sbagliato nella creazione di regni brevi – che in troppi ritengono "inutili" ma in realtà inutili non sono. Specie se portano a qualcosa di meglio, a qualche narrazione che elevi uno dei due (o più, in certi casi) atleti. La AEW ha proprio sbagliato i tempi in quello che si potrebbe dire un inevitabile cambiamento. Partiamo dal presupposto che è stato un match di enorme qualità. Narrato anche bene: l'ex forza della Ring Of Honor, che torna dopo anni altrove, si scontra col nuovo che avanza e più adatto a questi tempi mutati.