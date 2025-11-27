NSE 2025 | a dicembre a Roma la manifestazione che guarda allo Spazio e al futuro dell’Italia
Dal 10 al 12 dicembre 2025, Roma diventa la Capitale dello Spazio con NSE - New Space Economy Expoforum. L’economia dello Spazio torna così protagonista grazie alla tre giorni NSE, evento di riferimento in Italia per esplorare i cambiamenti che stanno interessando l’economia dello Spazio che. 🔗 Leggi su Romatoday.it
NSE 2025: La New Space Economy torna a Roma - NSE – New Space Economy EXPOFORUM 2025 torna a Fiera Roma dal 10 al 12 dicembre, confermandosi uno degli appuntamenti più strategici ... Scrive dazebaonews.it
A NSE 2025 la conferenza scientifica curata dalla Agenzia Spaziale Italiana - A NSE 2025 curata dalla ASI sono in programma 18 sessioni con oltre 100 relatori che interverranno sul futuro della Space Economy ... aresdifesa.it scrive
«New Space Economy Expoforum 2025», ecco la roadmap del nuovo Spazio - Dal 10 al 12 dicembre a Fiera Roma il confronto globale che ridisegna futuro, regole e mercati della Space Economy ... roma.corriere.it scrive