Robotica marina idrogeno e sensori | il Tecnopolo si allarga e guarda al futuro

Il Tecnopolo di Ravenna amplia le proprie strutture, puntando su robotica marina, energia a idrogeno e sensori avanzati. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo per nuove infrastrutture e interventi di efficientamento energetico presso il Centro di ricerca ambiente, energia e mare di Marina di Ravenna, intitolato a Raul Gardini. Un passo importante per rafforzare le attività di ricerca e innovazione nel settore marino e sostenibile.

La Giunta ha approvato il progetto esecutivo riguardante la realizzazione di nuove infrastrutture ed efficientamento energetico del Centro di ricerca ambiente, energia e mare di Marina di Ravenna, una delle sedi del Tecnopolo di Ravenna, intitolato a Raul Gardini.

