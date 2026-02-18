Studenti di Medicina Mastella promette fondi | Lunedì da Fico e lascia il suo numero

Mastella ha annunciato fondi per gli studenti di Medicina, dopo aver incontrato le matricole a Benevento. La visita si è svolta presso l’Università del Sannio, dove il politico ha promesso risorse finanziarie per sostenere il nuovo corso di laurea. Aggiungendo un tocco personale, Mastella ha lasciato il suo numero di telefono agli studenti, invitandoli a contattarlo per eventuali esigenze. L’evento si è concluso con un appello alla collaborazione tra istituzioni e studenti per migliorare l’offerta formativa. I giovani hanno accolto con entusiasmo le sue promesse.

Tempo di lettura: 2 minuti “Benevento ha accolto oggi, presso la struttura dell’Unisannio a via delle Puglie, le matricole del corso di laurea in Medicina. La quasi totalità dei 77 tra allieve e allievi, provengono da province diverse da Benevento: questo produrrà un beneficio tangibile per l’economia cittadina e per l’appeal e la visibilità turistica della Città che taglia un traguardo epocale”, lo ha detto il Sindaco di Benevento Clemente Mastella intervenendo all’evento di accoglienza dedicato alle matricole del corso di laurea in Medicina e Chirurgia ad Alta Tecnologia all’Unisannio nel quale si è anche rivolto simpaticamente agli studenti, dando loro il suo numero di cellulare: “Ora siete anche voi cittadini di Benevento, per questo come ho fatto con tutti, potrete contattarmi al cellulare: ecco il mio numero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Studenti di Medicina, Mastella promette fondi: “Lunedì da Fico” e lascia il suo numero Leggi anche: Mastella a colloquio con il presidente Fico: focus su Medicina e Pnrr Leggi anche: Esame d’ingresso a Medicina, promossi solo tra il 10% e il 15%: il numero di studenti ammessi inferiore ai posti disponibili? Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Al via il corso di medicina all'Unisannio. Mastella: Bene per le aree interneE' partito il primo corso di Medicina a Benevento, la laurea in Medicina e chirurgia a indirizzo tecnologico. Sono 174 gli aspiranti studenti di Medicina che si sono iscritti al semestre filtro ... rainews.it Studenti di Medicina tra frustrazione, ansia e stress: Il semestre filtro nuoce alla salutePavia, 20 novembre 2025 – Il semestre filtro nuoce alla salute si leggeva su uno striscione srotolato giovedì mattina dagli studenti del Coordinamento per il diritto allo studio nel giardino ... ilgiorno.it Foggia TV. . Foggia – Info day per gli studenti di Medicina Ne parla Claudia Scialpi – Resp. Didattica Med Campus Francesca Lovalo – Studentessa Medicina facebook