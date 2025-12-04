Esame d’ingresso a Medicina promossi solo tra il 10% e il 15% | il numero di studenti ammessi inferiore ai posti disponibili?

Valanga di bocciati al primo esame del semestre filtro per l’ingresso alla facoltà di Medicina. I numeri non sono ancora ufficiali ma dalle prime stime si conta una percentuale tra il 10 e il 15% dei promossi in tutte e tre le materie, Chimica, Biologia e Fisica, con quest’ultima risultata particolarmente ostica. Il rischio concreto - e sarebbe la prima volta - è che, se all’appello del 10. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Esame d’ingresso a Medicina, promossi solo tra il 10% e il 15%: il numero di studenti ammessi inferiore ai posti disponibili?

Approfondisci con queste news

Esame di maturità in vista? Giovedì 11 dicembre alle 17:00 alla Biblioteca Lazzerini si svolge “La prima prova dell’esame di Stato!”, un incontro gratuito con consigli e strategie utili per affrontare al meglio la prima prova. Ingresso libero. Scopri tutti i dettagli - facebook.com Vai su Facebook

Chi ieri protestava contro i test d’ingresso a Medicina, oggi si scaglia contro il semestre aperto: un sistema che forma dentro le Università, non fuori, che moltiplica le opportunità e garantisce a tutti una base di partenza davvero uguale. Non sarà la solita minor Vai su X

Esame d’ingresso a Medicina, promossi solo tra il 10% e il 15%: il numero di studenti ammessi inferiore ai posti disponibili? - Valanga di bocciati al primo esame del semestre filtro per l’ingresso alla facoltà di Medicina. Scrive msn.com

Strage agli esami di Medicina: promossi solo il 10%, rischio posti vuoti e studenti allo sbando - Le percentuali non sono ancora ufficiali, ma il dato che rimbalza dagli atenei è spietato: tra il 10% e il ... Segnala giornalelavoce.it

A Medicina promossi al primo esame solo tra il 10 e il 15%. Tagliola scattata soprattutto per l'esame di Fisica - Per poter proseguire negli studi infatti bisogna aver superato tutti e tre gli esami richiesti Chimica, Biologia e Fisica, apparsa particolarmente difficile. Lo riporta ilsole24ore.com

Esami di Medicina, bassissima la percentuale dei promossi: rischio posti vacanti dopo la prima prova - I dati, ancora parziali in attesa del report ufficiale del Ministero dell’Università, dipingono una fotografia impietosa, senza grandi differenze tra Nord e Sud. Scrive tg.la7.it

A Medicina promossi al primo esame solo tra il 10 e il 15% - E' tra il 10 e il 15% la percentuale dei promossi nelle tre materie al primo appello degli esami di Medicina. Scrive msn.com

“Test semestre filtro di Medicina? Pochi promossi e gli altri costretti a decidere se accettare il voto al buio” - Gli studenti contestano il nuovo sistema che doveva sostituire il test d'ingresso ma resta di fatto un numero chiuso ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it