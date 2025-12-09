L'Ue avvia un'indagine su Google | sotto accusa l'uso dei contenuti online per addestrare l'IA
L'Unione europea ha appena annunciato l'avvio di un'indagine sull'utilizzo da parte di Google dei contenuti online e dei video su YouTube nell'addestramento dei propri modelli di Intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
