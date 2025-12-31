Elettricista resta schiacciato dall'elevatore Ettore Garu muore sul lavoro l'ultimo giorno dell'anno
Il 31 dicembre, Ettore Garu, elettricista di 56 anni, ha perso la vita durante un intervento di manutenzione presso il Gruppo Alimentare Sardo. L’incidente si è verificato mentre era impegnato a lavorare su un elevatore, con conseguenze tragiche. La notizia sottolinea l’importanza delle norme di sicurezza sul lavoro e la tutela dei lavoratori in ogni settore.
Ettore Garu, 56 anni, è morto sul lavoro l'ultimo giorno dell'anno mentre si occupava della manutenzione elettrica della ditta di distribuzione alimentare Gruppo Alimentare Sardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
