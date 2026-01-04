Mercogliano stand up comedy con Antonio Juliano al 35 Millimetri

Lunedì 5 gennaio alle 20.30, il 35 Millimetri di Mercogliano ospiterà lo spettacolo di stand-up comedy di Antonio Juliano, intitolato “ConFesso”. L’evento propone un’esperienza di comicità originale e interamente improvvisata, offrendo al pubblico un momento di intrattenimento semplice e autentico. Un’occasione per assistere a una performance spontanea e divertente, in un contesto informale e accogliente.

