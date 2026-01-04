Mercogliano stand up comedy con Antonio Juliano al 35 Millimetri
Lunedì 5 gennaio alle 20.30, il 35 Millimetri di Mercogliano ospiterà lo spettacolo di stand-up comedy di Antonio Juliano, intitolato “ConFesso”. L’evento propone un’esperienza di comicità originale e interamente improvvisata, offrendo al pubblico un momento di intrattenimento semplice e autentico. Un’occasione per assistere a una performance spontanea e divertente, in un contesto informale e accogliente.
Lunedì 5 gennaio alle ore 20.30 il 35 Millimetri di Mercogliano ospiterà lo Stand Up Comedy Show di Antonio Juliano, in scena con “ConFesso”, uno spettacolo originale e interamente improvvisato.Il titolo, giocato graficamente tra “con” e “fesso”, diventa la chiave narrativa di una performance che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: "Stand up Comedy show", sul palco del 35 Millimetri i comici Adriano Sacchettini, Davide DDL e Raffaele Nolli
Leggi anche: Luca Ravenna porta la stand-up comedy al Carisport con il nuovo show "Flamingo"
Mercogliano, stand up comedy con Antonio Juliano al 35 Millimetri.
Comedy on 'prescription': Why performing stand-up is good for your health - In the UK, new schemes to support mental health are introducing to people an unexpected skill: stand- bbc.com
Dal 12 al 14 dicembre Palazzo Abbaziale di Loreto, Mercogliano #irpinia #mercogliano #mercatinidinatale #natale #montevergine - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.