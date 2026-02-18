strategie sul personale federica borghesi nominata direttrice assistenziale

Federica Borghesi diventa direttrice assistenziale dell’Azienda Usl e dell’Ospedale di Ferrara, a causa della sua lunga esperienza nel settore infermieristico. La nomina arriva dopo anni di lavoro tra corsie e reparti, dove ha gestito numerosi team di operatori sanitari. Ora, si occuperà di coordinare le attività assistenziali e migliorare i servizi offerti ai pazienti.

La dirigente infermieristica Federica Borghesi è stata nominata direttrice assistenziale di Azienda Usl e Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara. La relativa delibera, a firma della Direttrice generale, Nicoletta Natalini, prevede un mandato di tre anni. Il direttore assistenziale è la figura di riferimento per le politiche strategiche e la valorizzazione di tutto il personale assistenziale (infermieri, oss, ostetriche, tecnici di laboratorio e di radiologia e altro) che nelle aziende sanitarie ferraresi ammonta ad oltre 4.500 operatori distribuiti nei quattro ospedali, nelle sei Case della Comunità, nelle sedi degli Infermieri di Famiglia e Comunità e in tutte le strutture aziendali distribuite in provincia di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

