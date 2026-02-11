Federica Borghesi nominata nuova direttrice assistenziale delle Aziende sanitarie | il curriculum
Federica Borghesi è il nuovo volto della sanità a Ferrara. La dirigente infermieristica è stata nominata direttore assistenziale delle Aziende sanitarie per i prossimi tre anni. Si occuperà di coordinare le politiche strategiche e di valorizzare il personale sanitario. La nomina arriva in un momento chiave, con l’obiettivo di migliorare i servizi e rafforzare il ruolo degli operatori sul campo.
La dirigente infermieristica Federica Borghesi è stata nominata, con un mandato di tre anni, direttrice assistenziale delle Aziende sanitarie di Ferrara, figura di riferimento per le politiche strategiche e la valorizzazione di tutto il personale assistenziale. Personale dunque che si prende cura.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Approfondimenti su Federica Borghesi
Giornata internazionale dell’Epilessia: il 9 febbraio professionisti delle due Aziende sanitarie in piazza Garibaldi
Il 9 febbraio, a Parma, neurologhe e neuropsichiatre infantili delle Aziende sanitarie si riuniscono in piazza Garibaldi per sensibilizzare sulla epilessia.
Festività natalizie 2025, le variazioni nelle aperture delle Aziende sanitarie
Ultime notizie su Federica Borghesi
Argomenti discussi: LA DOTT.SSA FEDERICA BORGHESI NOMINATA DIRETTRICE ASSISTENZIALE DI AZIENDA USL E AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA.
LA DOTT.SSA FEDERICA BORGHESI NOMINATA DIRETTRICE ASSISTENZIALE DI AZIENDA USL E AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA La dirigente infermieristica Federica Borghesi è stata nominata Direttrice assistenziale di Azienda U - facebook.com facebook
Federica Borghesi nominata Direttrice assistenziale di Ausl e Aou Ferrara x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.