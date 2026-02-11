Federica Borghesi nominata nuova direttrice assistenziale delle Aziende sanitarie | il curriculum

Federica Borghesi è il nuovo volto della sanità a Ferrara. La dirigente infermieristica è stata nominata direttore assistenziale delle Aziende sanitarie per i prossimi tre anni. Si occuperà di coordinare le politiche strategiche e di valorizzare il personale sanitario. La nomina arriva in un momento chiave, con l’obiettivo di migliorare i servizi e rafforzare il ruolo degli operatori sul campo.

La dirigente infermieristica Federica Borghesi è stata nominata, con un mandato di tre anni, direttrice assistenziale delle Aziende sanitarie di Ferrara, figura di riferimento per le politiche strategiche e la valorizzazione di tutto il personale assistenziale. Personale dunque che si prende cura.

