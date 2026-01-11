Scuole dell’infanzia comunali via alle iscrizioni e porte aperte alle famiglie
Le scuole dell’infanzia comunali di Verona aprono le iscrizioni per il nuovo anno scolastico, dal 14 gennaio al 6 febbraio 2026. Per favorire la conoscenza delle strutture, il Comune organizza sabato 10 gennaio la giornata “Scuole Aperte”, un’opportunità per le famiglie di visitare gli ambienti e ricevere informazioni. Un momento importante per accompagnare le scelte educative dei più piccoli e sostenere le famiglie nel percorso di iscrizione.
🔗 Leggi su Veronasera.it
Scuole comunali dell’infanzia anno 2026 2027 | il bando per le iscrizioni.
ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DI OGNI ORDINE E GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2026/2027 Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2026/2027 possono essere presentate dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Le domande do - facebook.com facebook
