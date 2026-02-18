Strangola con il velo la donna ivoriana che gli affitta la stanza | accusato di tentato omicidio

A Prato, un uomo ha cercato di uccidere la donna ivoriana che le aveva affittato una stanza, usando il velo che portava in testa. La donna, 27 anni, ha subito ferite lievi e ha chiamato i soccorsi. L’uomo, ora accusato di tentato omicidio, ha aggredito la vittima durante una lite in casa. La polizia è intervenuta subito e ha arrestato l’uomo sul posto. La vicenda ha suscitato grande scalpore nella comunità locale, che si chiede cosa abbia scatenato la furia dell’uomo.

PRATO – Ha tentato di uccidere la donna che gli subaffittava la casa, una giovane donna ivoriana di 27 anni, usando proprio il velo che lei portava in testa per strangolarla. Un'aggressione brutale, consumata tra le mura domestiche per banali dissidi legati alla sublocazione di un appartamento, che solo per la prontezza della vittima non si è trasformata nell'ennesimo femminicidio. Per questi fatti, nella giornata di ieri, i carabinieri di Calenzano hanno arrestato un cittadino del Mali di 29 anni, residente nel comune fiorentino ma finito nel mirino della Procura di Prato. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip pratese su richiesta della Procura, dipinge un quadro di estrema violenza.