Orrore in Italia strangola la moglie e poi con un coltello… I carabinieri lo arrestano per tentato omicidio

Un pomeriggio di ordinaria follia a Catania si è trasformato in tragedia. Un uomo ha strangolato la moglie e poi ha tentato di ucciderla con un coltello. I carabinieri sono intervenuti in tempo e l’hanno arrestato per tentato omicidio. La donna è stata portata in ospedale e le sue condizioni sono gravi.

Un pomeriggio di ordinaria follia ha rischiato di trasformarsi nell'ennesimo femminicidio in provincia di Catania. A Biancavilla, in via dell'Uva, la tensione latente in un quartiere popolare segnato da una "estrema fragilità sociale" è esplosa in una violenza cieca e brutale. Un uomo di 56 anni, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, ha aggredito la consorte al culmine di un diverbio nato per "futili motivi". Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Paternò, l'uomo avrebbe prima cercato di strangolare la donna, per poi scagliarsi contro di lei impugnando un coltello da cucina con l'intento di colpirla.

