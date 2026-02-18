A Cervia, le strade sono piene di buche e i marciapiedi sono in pessime condizioni, mentre i pini appaiono pericolanti e rappresentano una minaccia per i passanti. La città si affaccia a un inverno con strade insicure e alberi che rischiano di cadere, senza che siano state prese misure efficaci. La situazione si fa sempre più critica, e i residenti chiedono interventi concreti prima che si verifchino incidenti più gravi.

"Strade rotte, marciapiedi inagibili, pini pericolosi, cadute continue: Cervia non può più vivere di rattoppi". Questo è il titolo di una nota del candidato sindaco Enea Puntiroli che punta l’attenzione su carenza di manutenzioni e gestione del verde. Diversi i problemi – già noti ma senza una soluzione definitiva – che vengono segnalati da Puntiroli: "A Cervia, lungo tutta la fascia costiera e nel forese, non possiamo più vivere di rattoppi, interventi provvisori e gestione emergenziale. La sicurezza urbana, la manutenzione di strade e marciapiedi, la gestione del patrimonio dei pini, il decoro e l’attrattività turistica non sono temi separati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Strade rotte e pini pericolosi. Basta rattoppi a Cervia"

