Rione Gescal strade a rischio | Rattoppi inefficaci e cittadini esposti ai pericoli

Le strade del Rione Gescal e delle zone limitrofe, tra cui Contrada Baglio, San Giovannello, Via Vecchia Comunale San Filippo Inferiore e Via Carmelo Allegra, presentano criticità significative. Buche, avvallamenti e dissesti del manto stradale persistono, rendendo la viabilità difficile e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. La situazione richiede interventi mirati per migliorare le condizioni delle strade e garantire un ambiente più sicuro.

La situazione delle strade nel Rione Gescal e nelle aree limitrofe resta critica: Contrada Baglio, San Giovannello, Via Vecchia Comunale San Filippo Inferiore e Via Carmelo Allegra continuano a presentare buche, avvallamenti e un manto stradale fortemente dissestato.Secondo il consigliere della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Carabinieri e Polizia locale setacciano il rione Gescal Leggi anche: Incendio in casa a Nola: quattro feriti, evacuate 15 famiglie nel rione Gescal Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Finalmente una risposta concreta! Dopo le tantissime sollecitazioni per il rione Gescal di Nola, rimasto per troppo tempo al buio, e dopo la segnalazione all’Assessore all’Illuminazione, arch. Cinzia Trinchese, l’amministrazione si è subito attivata per ripristinar facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.