Meno traffico sulle strade più percorsi ciclopedonali | ecco la viabilità del futuro in Valle Camonica

La Valle Camonica si prepara a un’evoluzione della viabilità, puntando su meno traffico e più percorsi ciclopedonali. La Provincia di Brescia, insieme ai Comuni e alla Comunità Montana, ha approvato uno studio di fattibilità per la riqualificazione delle strade provinciali 345, 92 e 5. L’obiettivo è valorizzare una rete storica, adattandola alle esigenze attuali e promuovendo modalità di mobilità più sostenibili e accessibili.

Breno (Brescia) - La Provincia di Brescia, i Comuni di Bienno, Breno, Lozio e Malegno e la Comunità Montana, rappresentata dall'assessore Giovanni Ghirardi, hanno approvato il protocollo d'intesa che prevede la realizzazione di uno studio di fattibilità per la riqualificazione della viabilità camuna, con particolare interesse alle strade provinciali 345, 92 e 5, che insistono sull'area della media valle: una zona che conta di una rete stradale storica, progettata in base a un traffico veicolare diverso e, soprattutto, inferiore rispetto ad oggi. L'obiettivo è facilitare la mobilità e la sicurezza stradale in un'area talvolta congestionata dal traffico e che non di rado si ferma se ci sono incidenti stradali lungo l'arteria principale: la Statale 42 del Tonale e della Mendola.

