Strada del Barcaglione nel degrado Buche e voragini noi residenti sempre più soli

Un residente di Falconara ha segnalato che la strada del Barcaglione, tra Ancona e Falconara, si trova in pessime condizioni a causa di buche e voragini profonde. La strada, molto usata dai pendolari, presenta crepe visibili e tratti dissestati che rendono pericoloso il passaggio. La mancanza di interventi da parte delle autorità locali preoccupa chi percorre quotidianamente questa strada. La situazione si aggrava soprattutto con le piogge, che aumentano il rischio di incidenti.

ANCONA - La segnalazione di un nostro lettore in redazione riguarda le condizioni in cui si trova un tratto di strada che collega Falconara e Ancona, in zona Barcaglione. "Si continua a segnalare lo stato di degrado e in continua evoluzione poiché nessuno si è preso la briga di cercare di sistemare la strada. Le foto si riferiscono a un tratto molto preciso. Dopo l'incrocio con il carcere del Barcaglione in direzione Ancona, per circa 200 metri siamo in una situazione di totale pericolo. Non c'entra andare piano, è impossibile evitare le voragini. C'è un tombino completamente sprofondato. Attendiamo altri incidenti e rotture di veicoli.