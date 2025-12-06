Ieri in Campania | inaugurata la mostra dedicata alla storia dell’Avellino Calcio
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdi 5 dicembre 2025. Avellino – Una mostra che non è soltanto un’esposizione, ma un vero e proprio viaggio nel tempo. È questo il sentimento condiviso da tutti coloro che hanno varcato la soglia della Provincia di Avellino per visitare l’allestimento dedicato alla storia dell’ Avellino Calcio: un racconto lungo oltre ottant’anni, fatto di fotografie, cimeli, documenti e aneddoti che hanno segnato l’identità sportiva – e non solo – dell’Irpinia. ( LEGGI QUI ) Benevento – Siamo nel pieno dell’atmosfera del Natale. Con l’accensione delle luci, delle luminarie e degli addobbi lungo Corso Garibaldi, dell’albero in piazza Castello e della Stella Cometa sul torrione longobardo della Rocca dei Rettori, per la città è ormai partita l’attesa per la festa più amata, quella del Natale, festa della Cristianità, che viene seguita dal momento certamente più laico del Capodanno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
