Ieri in Campania | inaugurata la mostra dedicata alla storia dell'Avellino Calcio

Anteprima24.it | 6 dic 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdi 5 dicembre 2025. Avellino – Una mostra che non è soltanto un’esposizione, ma un vero e proprio viaggio nel tempo. È questo il sentimento condiviso da tutti coloro che hanno varcato la soglia della  Provincia di Avellino  per visitare l’allestimento dedicato alla storia dell’ Avellino Calcio: un racconto lungo oltre ottant’anni, fatto di fotografie, cimeli, documenti e aneddoti che hanno segnato l’identità sportiva – e non solo – dell’Irpinia. ( LEGGI QUI ) Benevento – Siamo nel pieno dell’atmosfera del  Natale. Con l’accensione delle luci, delle  luminarie  e degli  addobbi  lungo Corso Garibaldi, dell’albero in piazza Castello e della  Stella Cometa  sul torrione longobardo della Rocca dei Rettori, per la città è ormai partita l’attesa per la festa più amata, quella del Natale, festa della Cristianità, che viene seguita dal momento certamente più laico del Capodanno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

