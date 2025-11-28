Un convegno e un libro per dotare la Campania di uno o di più musei dell’acqua
Nello storico Palazzo Donn’Anna nel quartiere Posillipo, Napoli, la Fondazione De Felice, ha ospitato il convegno e la presentazione del volume “I musei dell’acqua in Europa”, i cui autori sono due docenti dell’università Luigi Vanvitelli: Mario Buono, ordinario di disegno industriale e Michele Di Natale, già preside della facoltà di ingegneria. Al volume hanno collaborato anche otto studiosi italiani e stranieri: Il convegno, organizzato dal Centro Studi Territorio e Ambiente (TE.AM), dall’Unesco in collaborazione con l’ Università Luigi Vanvitelli, e dal Water Museum, è stato incentrato sul patrimonio culturale e scientifico legato all’acqua, evidenziando il ruolo dei musei come strumento educativo per incentivare utilizzi più lungimiranti nella valorizzazione delle risorse idriche e della cultura idrica europea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
