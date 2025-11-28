La crisi dei chip delle auto non è scongiurata Nexperia | Senza accordo imminente lo stop alla produzione

Lo scontro tra la sede olandese e filiale cinese sta bloccando le forniture. "I clienti di tutti i settori continuano a segnalare imminenti interruzioni della produzione". 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - La crisi dei chip delle auto non è scongiurata. Nexperia: "Senza accordo, imminente lo stop alla produzione"

