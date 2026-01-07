Il bel gesto dei dipendenti rinunciano al loro premio aziendale e lo versano in beneficenza

I dipendenti di G-Professional Spa hanno scelto di devolvere il premio aziendale in beneficenza, condividendo un gesto di solidarietà in occasione delle festività. Questa decisione riflette l’impegno della squadra nel sostenere cause sociali e rafforzare il senso di comunità all’interno dell’azienda. Un esempio di come, anche attraverso piccoli gesti, si possa contribuire a fare la differenza per chi ha bisogno.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.