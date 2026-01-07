Il bel gesto dei dipendenti rinunciano al loro premio aziendale e lo versano in beneficenza
I dipendenti di G-Professional Spa hanno scelto di devolvere il premio aziendale in beneficenza, condividendo un gesto di solidarietà in occasione delle festività. Questa decisione riflette l’impegno della squadra nel sostenere cause sociali e rafforzare il senso di comunità all’interno dell’azienda. Un esempio di come, anche attraverso piccoli gesti, si possa contribuire a fare la differenza per chi ha bisogno.
I dipendenti della G-Professional Spa hanno deciso di affiancare l’azienda in un’azione benefica in occasione delle festività. L’iniziativa prevede di devolvere in beneficenza i premi personali, erogati da G-Professional ai collaboratori, in occasione della chiusura dell’anno 2025.La somma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Roma, i Friedkin rinunciano alla festa di Natale: il budget devoluto in beneficenza
Leggi anche: I cappellini dei Bersaglieri in dono ai bimbi ricoverati in Pediatria: il bel gesto dell'associazione
Miele Polli: un dono che protegge la biodiversità Dalle nostre arnie di Lozzo Atestino nasce una special edition di 500 vasetti di miele, realizzata esclusivamente per i nostri dipendenti e parte della strenna natalizia. Un piccolo gesto per raccontare un impe - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.