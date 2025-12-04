Il Cile approva il divieto dei cellulari nelle scuole dal 2026 | una misura adottata già dal 40% dei sistemi educativi nel mondo

Il parlamento del Cile ha approvato una legge che vieta l'uso dei cellulari in tutte le scuole a partire da marzo del 2026. La Camera dei Deputati ha votato a larga maggioranza la proposta legislativa che ora attende la firma del presidente Gabriel Boric per entrare in vigore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

News recenti che potrebbero piacerti

È difficile immaginare un uomo più schifoso e abietto di ben gvir. La Knesset, il Parlamento di Israele, ha approvato in prima lettura la proposta di legge sulla pena di morte per i terroristi che uccidono cittadini israeliani. È il primo di tre voti necessari all’approv Vai su Facebook

In Cile da marzo del 2026 sarà vietato l’uso dei cellulari in tutte le scuole - Il parlamento del Cile ha approvato una legge che vieta l’uso dei cellulari in tutte le scuole a partire da marzo del 2026. Lo riporta ilpost.it

Cile, dal 2026 vietati i cellulari in tutte le scuole - Il Parlamento cileno ha dato l'ok definitivo alla legge che impedirà l'utilizzo dei telefoni cellulari in ogni scuola del Paese a partire dal 2026. Come scrive msn.com

Scuola, Valditara: «Divieto dei cellulari? Un po' di disintossicazione dallo schermo fa bene. I ragazzi devono parlare, giocare e confrontarsi» VIDEO - «Sono stato in diverse scuole in queste settimane e mi hanno fatto vedere anche concretamente come hanno risolto il problema di dove custodire i cellulari durante le ore di lezione. Si legge su ilgazzettino.it

Uso dei cellulari a scuola, nasce il fronte dei presidi per ammorbidire il divieto: “Possono essere utili sul piano didattico” - “Caro ministro dell’Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara, i cellulari non sono solo fonte di distrazione, ma sono anche utili alla didattica. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Come sono andati i primi giorni di scuola con lo stop ai cellulari in classe: il divieto funziona? - Il divieto assoluto di usare i telefoni cellulari a scuola, da quest’anno esteso anche alle superiori dopo che era stato introdotto per il primo ciclo di istruzione, non è stata una rivoluzione. Segnala fanpage.it