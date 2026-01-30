Mondragone sangue nella notte | 48enne raggiunto da due colpi di pistola

La notte a Mondragone è stata segnata da un episodio di violenza. Un uomo di 48 anni è stato raggiunto da due colpi di pistola e ferito gravemente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale, che hanno avviato le indagini per capire cosa sia successo in via Gorizia.

Gambizzato un 48enne a Mondragone. Nel corso della notte, il personale del locale Reparto Territoriale è intervenuto in via Gorizia in seguito al ferimento di un uomo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata raggiunta da colpi di arma da fuoco esplosi da ignoti: due proiettili lo avrebbero colpito la vittima agli arti inferiori. Il 48enne è stato trasportato presso la vicina clinica Pineta Grande per le cure del caso. Sull'episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica e il movente. Un supporto alle indagini potrebbe arrivare dall'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

