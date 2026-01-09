Stephen Colbert contro Trump | ‘Il suo messaggio è chiaro | obbedisci o muori’

Recentemente, Stephen Colbert ha rivolto dure critiche a Donald Trump, affermando che il suo messaggio sarebbe chiaro: obbedire o affrontare conseguenze. Questa posizione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra i media e l’ex presidente, dopo il caso di Jimmy Kimmel. L’articolo analizza le implicazioni di questa controversia e il possibile impatto sulla libertà di espressione nel panorama mediatico italiano e internazionale.

Dopo il precedente caso relativo a Jimmy Kimmel, anche Stephen Colbert subirà la stessa sorte per aver messo in discussione Trump?. Stephen Colbert si prende gioco allegramente dei bassi voti document di Trump al Kennedy Heart Honors; Omicidio dell'Ice: il governo monopolizza le indagini; Stephen Colbert reagisce all'attacco di Trump al Venezuela; Jimmy Kimmel rivolge a Trump un ringraziamento speciale durante il discorso dei Critics Selection Awards. Trump torna ad attaccare Colbert: "Un patetico disastro" - Dopo la messa in onda su CBS della cerimonia dei Kennedy Center Honors, il presidente Donald Trump è tornato al centro delle polemiche, non tanto per il suo ruolo di presentatore dell'evento, quanto ... Donald Trump definisce Stephen Colbert un «morto che cammina» e afferma che il conduttore dovrebbe essere «messo a dormire» - Nella sua guerra continua contro i conduttori dei talk show notturni, Donald Trump ha nuovamente attaccato il presentatore del "Late Show" sul suo profilo Truth Social.

Trump vuole cancellare subito lo show di Colbert: "È un relitto, CBS lo metta a dormire" - Mentre la CBS mandava in onda la cerimonia dei Kennedy Center Honors con Donald Trump nelle vesti inedite di conduttore ... msn.com

Trump contro Colbert, nuovo scontro a distanza dopo i Kennedy Center Honors. Dopo la messa in onda della cerimonia su CBS, Donald Trump ha attaccato duramente Stephen Colbert su Truth Social, definendolo “un patetico disastro” e chiedendo alla rete d - facebook.com facebook

