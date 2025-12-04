Scherzo di prince harry su trump che si ritorce contro di lui a late show con stephen colbert

la partecipazione a “the late show with stephen colbert” di prince harry. Un’apparizione a sorpresa di Prince Harry nel famoso programma televisivo “The Late Show with Stephen Colbert” ha catturato l’attenzione del pubblico. La presenza del duca di Sussex in un contesto comico, accompagnata da battute sulla monarchia e sulla politica americana, ha suscitato reazioni di vario genere. Questa partecipazione rappresenta un ulteriore capitolo nel percorso di Harry, che si sta costruendo una nuova identità lontano dalle logiche della famiglia reale. Di seguito, sono analizzati i momenti salienti di questa intervista e le sue implicazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Scherzo di prince harry su trump che si ritorce contro di lui a late show con stephen colbert

