Short track | agli Europei la staffetta femminile è d' argento Confortola di bronzo

Durante gli Europei di short track a Tilburg, le atlete italiane hanno ottenuto importanti risultati. La staffetta femminile si è classificata seconda, conquistando la medaglia d'argento, mentre Confortola ha conquistato il bronzo. Questi successi rappresentano un riconoscimento per il talento e l’impegno delle atlete, in particolare delle valtellinesi in gara, contribuendo a rafforzare la presenza italiana in questa disciplina.

La formazione azzurra ha, infatti, conquistato tre medaglie: quella del metallo più prestigioso è stata ottenuta dalla staffetta femminile, formata da Arianna Fontana, Martina Valcepina, Chiara Betti ed Elisa Confortola, che si è piazzata seconda, vincendo dunque l'argento, alle spalle delle padrone di casa dell'Olanda. La giornata di grazia di Elisa Confortola è stata completata dal bronzo vinto dalla valtellinese nei 1000 metri che è stata preceduta dal duo olandese formato dalle sorelle Xandra e Michelle Velzeboer. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

