Short track staffetta femminile | è argento per l’Italia

L’Italia ha conquistato l’argento nella staffetta femminile di short track, grazie alle azzurre Elisa Confortola, Arianna Fontana, Chiara Betti e Arianna Sighel. La gara si è svolta sulla pista di pallido ghiaccio a Seoul, dove le italiane sono arrivate seconde dietro le coreane. Le atlete hanno dato il massimo, superando avversarie agguerrite e mantenendo un ritmo serrato fino alla fine. La medaglia arriva dopo una corsa intensa, che ha coinvolto tutto il pubblico presente. La squadra italiana si prepara ora alle prossime sfide.

Le azzurre dello short track Elisa Confortola, Arianna Fontana, Chiara Betti, e Arianna Sighel conquistano la medaglia d’argento piazzandosi al secondo posto soltanto dietro alla Corea. Una gara splendida delle azzurre, Arianna Fontana alla fine ha cercato il sorpasso finale ma è arrivato comunque un meraviglioso secondo posto. Presente alla Ice skating Arena di Milano anche la presidente del Consiglio, Giorgia Melono La gara. Un inizio in bagarre, tutte le atlete vicinissime anche durante i cambi: c’è qualche schermaglia, Arianna Sighel rischia tantissimo con l’avversaria coreana. Clamorosamente a 15 giri dal termine cade l’Olanda, l’Italia si porta in seconda posizione dietro al Canada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Short track, staffetta femminile: è argento per l’Italia LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: bronzi per Confortola e Nadalini, argento dell’Italia femminile nella staffetta!Segui in tempo reale i risultati dei Campionati Europei di Short Track 2026. Short Track, la staffetta femminile è d’argento dopo un bel duello con l’OlandaLa staffetta femminile di short track conquista una medaglia d’argento agli Europei di Tilburg, confermando il buon livello della squadra italiana. Short track, l'Italia vince l'oro nella staffetta mista Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Short track: Arianna Fontana alla guida delle azzurre per la staffetta 3000m • Olimpiadi Milano Cortina 2026; Short track, Italia in finale nella staffetta femminile. Fuori gli azzurri nei 1500; Milano-Cortina, la staffetta femminile short track in finale con Fontana; Short Track, Milano Cortina 2026: Luca Spechenhauser vince la finale-B dei 1.500. La staffetta femminile vola in Finale - FISG. Milano Cortina, la diretta: short track, 3 azzurri qualificati ai quarti di finale. Alle 21.00 la finale della staffetta femminileL'Italia del fondo conquista la medaglia di bronzo nella sprint dello sci di fondo ai Giochi di Milano Cortina. Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno chiuso al terzo posto alle spalle della Norvegia ... ilmessaggero.it L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nella staffetta femminile di short trackLa squadra italiana ha vinto la medaglia d’argento nella finale nella staffetta femminile da 3.000 metri di short track. La squadra era composta da Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana e ... ilpost.it Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Ice Skating Arena Ore 21 Short track - Staffetta 3.000 m donne ITALIA FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 facebook Cosa succede quando avviene un incidente nello short track x.com