La Steam Deck OLED scompare dagli scaffali perché la carenza di RAM e di supporti di archiviazione rallenta la produzione. La domanda elevata e i problemi nella fornitura di componenti hardware hanno causato questa scarsità, lasciando molti negozi senza scorte disponibili. La richiesta di questa console ha superato le capacità dei produttori di soddisfarla in breve tempo.

La Steam Deck OLED è diventata improvvisamente introvabile in diverse parti del mondo, con esaurimenti segnalati prima negli Stati Uniti e poi in altre regioni. Non si tratta di un successo imprevisto o di una produzione limitata strategicamente: la causa è molto più ampia e riguarda l’intero settore tecnologico. Valve ha confermato che dietro la scarsità della console portatile c’è la crisi globale delle memorie RAM e dei supporti di archiviazione. Una crisi che sta colpendo data center, produttori hardware e colossi dell’elettronica di consumo. Il risultato è una disponibilità ridotta e prezzi in aumento. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Steam Deck OLED è introvabile a causa della crisi della RAM e dei supporti di archiviazione

