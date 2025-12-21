Steam Deck Valve ha smesso di produrre il modello con schermo LCD per concentrarsi sul modello OLED

Valve ha compiuto un passo netto nella gestione del suo hardware portatile: Steam Deck con schermo LCD è ufficialmente fuori produzione. La società ha deciso di concentrarsi sul modello dotato di schermo OLED, ritenuto più avanzato in termini di qualità visiva. Questa scelta riflette l’attenzione di Valve alle evoluzioni tecnologiche e alle preferenze degli utenti.

Valve ha compiuto un passo netto nella gestione del suo hardware portatile: Steam Deck con schermo LCD è ufficialmente fuori produzione. Dopo aver rappresentato per anni il modello più accessibile dell'handheld, la versione originale sta scomparendo dalle vetrine digitali di Steam. Negli Stati Uniti risulta già impossibile acquistarla, mentre in molti altri paesi restano solo le ultime unità. Una volta esaurite le scorte, non sono previsti restock. È una decisione che segna la fine di una fase e l'inizio di una nuova strategia. The Verge ricorda che Steam Deck LCD è stato il primo modello a debuttare sul mercato, prima dell'arrivo della più recente e costosa variante OLED.

Valve elimina lo Steam Deck LCD per il più costoso OLED, in un colpo per i palmari di gioco economici - Quei fan sono dispiaciuti per la notizia che Valve manderà presto in pensione la sua console portatile di gio ... notebookcheck.it

Steam Deck LCD verso l'addio definitivo: lascerà spazio al modello OLED - Pare che le ultime Steam Deck LCD stiano per terminare, così da essere definitivamente messe da parte da Valve. everyeye.it

Steam Deck LCD verso l'addio definitivo: lascerà spazio al modello OLED x.com

