L’aumento dei costi delle memorie RAM potrebbe spingere i prezzi di Nintendo Switch 2 verso l’alto. Nintendo ha confermato che la crisi delle RAM sta influenzando anche il settore hardware, e il prezzo della console potrebbe risentirne nei prossimi mesi. La società non ha ancora annunciato modifiche ufficiali, ma la situazione sembra destinata a incidere sulle prossime vendite.

L’aumento dei prezzi delle memorie RAM sta mettendo sotto pressione l’intera industria hardware e solleva interrogativi anche sul futuro prezzo di Nintendo Switch 2. Il tema è emerso durante l’ultima presentazione dei risultati finanziari di Nintendo, dove il presidente Shuntaro Furukawa ha risposto in modo diretto alle preoccupazioni di azionisti e mercato. La situazione è complessa e coinvolge tutto il settore, già rallentato da costi crescenti e margini sempre più ridotti. Nintendo, però, ribadisce di non voler reagire in modo affrettato. Al momento, non ci sono piani per ritoccare il listino della nuova console. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il prezzo di Nintendo Switch 2 aumenterà a causa della crisi delle RAM? Risponde Nintendo

Secondo alcuni analisti, il prezzo di Nintendo Switch 2 potrebbe subire un aumento nel 2026, anche se Nintendo ha già dichiarato che non sono previste modifiche nei prezzi.

Negli ultimi mesi, Nintendo 3DS ha registrato un aumento significativo di interesse nel mercato dell'usato, portando i prezzi a livelli sempre più elevati.

