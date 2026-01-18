Un giovane di 20 anni, coinvolto in una rapina nel 2023 a San Giovanni in Persiceto, è stato arrestato in Spagna dopo circa cinque mesi. L’episodio, avvenuto ad agosto, aveva coinvolto un pizzaiolo nel Bolognese. La vicenda evidenzia le procedure di collaborazione internazionale tra le forze dell’ordine per garantire la giustizia anche oltre i confini nazionali.

Bologna, 18 gennaio 2026 - In agosto fece una violenta rapina in una pizzeria di San Giovanni in Persiceto. Cinque mesi dopo un ragazzo di vent'anni è stato individuato e arrestato in Spagna, a Saragozza, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Bologna. Scontri tra tifosi in A1 a Bologna, spranghe contro le auto. Faccia a faccia violento tra ultras incappucciati di Fiorentina e Roma L’aggressione del pizzaiolo il giorno dopo Ferragosto . Il 16 agosto 2025 aveva fatto una rapina in una pizzeria, aggredendo il pizzaiolo che era rimasto a terra privo di sensi. Era entrato nella pizzeria dove poco prima aveva rubato alcune bottiglie di birra, aveva colpito brutalmente il pizzaiolo e aveva svuotato il registratore di cassa impossessandosi dell'incasso dopo aver minacciato altri due dipendenti che cercavano di farlo allontanare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pizzaiolo aggredito nel Bolognese, 20enne arrestato in Spagna dopo 5 mesi

Leggi anche: Aveva aggredito un capotreno e rubato venti cuffie bluethoot: arrestato 20enne fuori da una sala slot

Leggi anche: Aveva aggredito un capotreno e rubato venti cuffie bluetooth: arrestato 20enne fuori da una sala slot

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

L’uomo è stato aggredito da un 21enne con calci e pugni. Indagano i carabinieri - facebook.com facebook