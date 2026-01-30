Statale 36 | incidente all' alba soccorsa una donna

Questa mattina all’alba si è verificato un incidente sulla Statale 36 in Brianza. Un’auto si è scontrata e una donna è rimasta ferita. I soccorsi sono arrivati subito e l’hanno portata in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Nessuno degli altri automobilisti è rimasto ferito. La polizia sta facendo i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Incidente all'alba lungo la Statale 36 nella Brianza lecchese. L'allarme è scattato intorno alle ore 7 di oggi, venerdì 30 gennaio, lungo la carreggiata in direzione sud (Monza e Milano), all'altezza dello svincolo di uscita per Bosisio Parini. Stando alle prime informazioni a disposizione, un'auto avrebbe sbandato uscendo dalla propria corsia e andando a sbattere contro il guard rail. La vettura avrebbe fatto tutto da sola. Alla guida una donna di 58 anni rimasta ferita a seguito dell'impatto. La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto un'ambulanza della Croce verde di Bosisio in codice giallo (media gravità) per prestare aiuto alla 58enne, allertando inoltre la polizia stradale.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Questa mattina, lungo la Statale 36 in Brianza, si è verificato un incidente tra due veicoli nel tratto tra Annone e Cesana, all'altezza della svolta per Erba e Suello.

