Scialpinista perde la vita in valanga durante uscita sulle Alpi altro ferito grave

Un escursionista è morto in una valanga nelle Alpi friulane durante un'escursione. Gli altri coinvolti sono riusciti a salvarsi, ma uno è grave. La zona è stata immediatamente chiusa e le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Un escursionista è perso la vita in una valanga nel cuore delle Alpi friulane, durante un'uscita che si è trasformata in tragedia. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di domenica 1 febbraio, nelle zone di Sella Nevea e Casera Razzo, in una fascia montuosa caratterizzata da pendii ripidi e condizioni nevose instabili. L'allarme è scattato subito dopo il crollo di neve, che ha colpito gruppi di scialpinisti in due punti diversi dello stesso versante. I soccorsi sono stati coordinati dal Soccorso Alpino e Speleologico regionale, che ha mobilitato immediatamente risorse aeree e terrestri. A Casera Razzo, in un'area a circa 2.

