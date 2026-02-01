Scialpinista perde la vita in valanga durante uscita sulle Alpi altro ferito grave
Un escursionista è morto in una valanga nelle Alpi friulane durante un'escursione. Gli altri coinvolti sono riusciti a salvarsi, ma uno è grave. La zona è stata immediatamente chiusa e le operazioni di soccorso sono ancora in corso.
Un escursionista è perso la vita in una valanga nel cuore delle Alpi friulane, durante un’uscita che si è trasformata in tragedia. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di domenica 1 febbraio, nelle zone di Sella Nevea e Casera Razzo, in una fascia montuosa caratterizzata da pendii ripidi e condizioni nevose instabili. L’allarme è scattato subito dopo il crollo di neve, che ha colpito gruppi di scialpinisti in due punti diversi dello stesso versante. I soccorsi sono stati coordinati dal Soccorso Alpino e Speleologico regionale, che ha mobilitato immediatamente risorse aeree e terrestri. A Casera Razzo, in un’area a circa 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Alpi Friulane
Tragedia in Valle d’Aosta, scialpinista perde la vita sotto una valanga
Una valanga in Valle d’Aosta si è rivelata fatale a uno scialpinista che si trovava nella zona di Gressan, vicino alla Pointe de la Pierre.
Valanga a Pragelato travolge parzialmente uno scialpinista: è vivo, ma ferito
Nella giornata di sabato 10 gennaio, sulle montagne di Pragelato, uno scialpinista è stato parzialmente travolto da una valanga.
Ultime notizie su Alpi Friulane
Argomenti discussi: Scialpinismo consapevole: piccoli gesti per proteggere la vita sotto la neve.
Travolto da una valanga, muore uno scialpinistaTragedia sulle piccole dolomiti sul Vajo Gabene a Recoaro (Vicenza) dove uno scialpinista ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga. L'uomo, un 50enne, è stato raggiunto dal soccorso ... ansa.it
https://www.lagendanews.com/soccorso-alpino-a-giaveno-scialpinista-perde-lorientamento-sul-monte-aquila/ - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.