Sighel chiude le polemiche | Non volevo mancare di rispetto a Fontana

Pietro Sighel ha deciso di mettere fine alle polemiche, affermando di non aver voluto mancare di rispetto ad Arianna Fontana. La sua dichiarazione arriva dopo giorni di tensioni e accuse sui social e in tv. Sighel ha spiegato che il suo commento è stato frainteso e ha chiarito la sua posizione, sottolineando che non c’era alcuna intenzione negativa. Questa conclusione mette un punto alla vicenda, che aveva coinvolto anche altri atleti e fan.

Le parole di Pietro Sighel nei confronti di Arianna Fontana hanno scatenato un putiferio: ora arriva il punto finale su questa brutta storia È il momento di chiudere ogni discussione. In un’Olimpiade bellissima per lo short track, gli italiani sono stati attraversati da un polemica a tratti incredibile tra Pietro Sighel e Arianna Fontana. “Voglio essere chiaro: il mio era un ragionamento più ampio e centrato sul percorso tecnico della squadra negli ultimi anni. Quando ho detto che il gruppo è cresciuto ‘senza Arianna’, mi riferivo al fatto che per anni si è allenata all’estero e che dunque il tempo trascorso con la squadra è stato limitato”, ha chiarito.🔗 Leggi su Sportface.it Pietro Sighel prova a spegnere le polemiche: “Non volevo mancare di rispetto a Fontana. Siamo professionisti” Pietro Sighel ha scatenato polemiche con alcune dichiarazioni su Arianna Fontana, causando reazioni nella Nazionale di short track. Milano Cortina 2026, polemiche sui biglietti. Pietro Sighel: “Nulla per le famiglie” Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono al centro di discussioni, tra cui le polemiche sui biglietti e le possibili difficoltà per le famiglie. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Senti Sighel: Fontana? Chi la conosce, con lei siamo squadra solo per due minuti e mezzo...; Pietro Sighel spazza via le polemiche: L’esultanza? L’ho fatta per i tifosi… ma c’è sempre qualcuno che vuole criticare; Staffetta mista short track, oro e veleni. Sighel: Arianna Fontana? E chi la conosce. E lei: Risponderò; Sighel oro nello short track, scoppia la polemica per l’esultanza di spalle: Non uno sbeffeggio ma un omaggio al pubblico - Il video. Sighel chiude le polemiche: Non volevo mancare di rispetto a FontanaLe parole di Pietro Sighel nei confronti di Arianna Fontana hanno scatenato un putiferio: ora arriva il punto finale su questa brutta storia ... sportface.it Pietro Sighel prova a spegnere le polemiche: Non volevo mancare di rispetto a Fontana. Siamo professionistiPietro Sighel ha acceso una polemica in seno alla Nazionale Italiana di short track dopo alcune dichiarazioni rilasciate in un'intervista concessa a ... oasport.it ARE YOU READYYYYYYYYYYYY Lo short track chiude questa incredibile giornata olimpica! Alle 20.15 si parte con i quarti di finale dei 500 metri femminili con Arianna Fontana e Chiara Betti… Poi quelli maschili nei 1000 metri con Pietro Sighel, Tho - facebook.com facebook ARE YOU READYYYYYYYYYYYY Lo short track chiude questa incredibile giornata olimpica! Alle 20.15 si parte con i quarti di finale dei 500 metri femminili con Arianna Fontana e Chiara Betti… Poi quelli maschili nei 1000 metri con Pietro Sighel, Tho x.com