Sighel chiude le polemiche | Non volevo mancare di rispetto a Fontana

Da sportface.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pietro Sighel ha deciso di mettere fine alle polemiche, affermando di non aver voluto mancare di rispetto ad Arianna Fontana. La sua dichiarazione arriva dopo giorni di tensioni e accuse sui social e in tv. Sighel ha spiegato che il suo commento è stato frainteso e ha chiarito la sua posizione, sottolineando che non c’era alcuna intenzione negativa. Questa conclusione mette un punto alla vicenda, che aveva coinvolto anche altri atleti e fan.

Le parole di Pietro Sighel nei confronti di Arianna Fontana hanno scatenato un putiferio: ora arriva il punto finale su questa brutta storia È il momento di chiudere ogni discussione. In un’Olimpiade bellissima per lo short track, gli italiani sono stati attraversati da un polemica a tratti incredibile tra Pietro Sighel e Arianna Fontana. “Voglio essere chiaro: il mio era un ragionamento più ampio e centrato sul percorso tecnico della squadra negli ultimi anni. Quando ho detto che il gruppo è cresciuto ‘senza Arianna’, mi riferivo al fatto che per anni si è allenata all’estero e che dunque il tempo trascorso con la squadra è stato limitato”, ha chiarito.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Pietro Sighel prova a spegnere le polemiche: “Non volevo mancare di rispetto a Fontana. Siamo professionisti”

Pietro Sighel ha scatenato polemiche con alcune dichiarazioni su Arianna Fontana, causando reazioni nella Nazionale di short track.

Milano Cortina 2026, polemiche sui biglietti. Pietro Sighel: “Nulla per le famiglie”

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono al centro di discussioni, tra cui le polemiche sui biglietti e le possibili difficoltà per le famiglie.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Senti Sighel: Fontana? Chi la conosce, con lei siamo squadra solo per due minuti e mezzo...; Pietro Sighel spazza via le polemiche: L’esultanza? L’ho fatta per i tifosi… ma c’è sempre qualcuno che vuole criticare; Staffetta mista short track, oro e veleni. Sighel: Arianna Fontana? E chi la conosce. E lei: Risponderò; Sighel oro nello short track, scoppia la polemica per l’esultanza di spalle: Non uno sbeffeggio ma un omaggio al pubblico - Il video.

sighel chiude le polemicheSighel chiude le polemiche: Non volevo mancare di rispetto a FontanaLe parole di Pietro Sighel nei confronti di Arianna Fontana hanno scatenato un putiferio: ora arriva il punto finale su questa brutta storia ... sportface.it

sighel chiude le polemichePietro Sighel prova a spegnere le polemiche: Non volevo mancare di rispetto a Fontana. Siamo professionistiPietro Sighel ha acceso una polemica in seno alla Nazionale Italiana di short track dopo alcune dichiarazioni rilasciate in un'intervista concessa a ... oasport.it