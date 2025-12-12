Suore e frati non pagano le tasse all’Alma Mater L’Unione atenei agnostici contesta | Corsia preferenziale

Suore e frati non versano tasse all’Università di Bologna, Alma Mater. L’Unione atei, agnostici e razionalisti (Uaar) critica questa situazione, definendola una “corsia preferenziale” a favore degli ordini religiosi. La questione solleva dibattiti sul trattamento riservato agli ordini religiosi nel contesto universitario.

Suore e frati non pagano l’Università all’Alma Mater di Bologna. A denunciare – quello che per l’ateneo felsineo appare normalità – è l’ Uaar, l’Unione atei agnostici e razionalisti che se la prende con Unibo per la corsia preferenziale concessa agli ordini religiosi. Un caso che non irrita gli accademici pronti a spiegare a “Il Fatto Quotidiano.it” che monache e monaci “non sono nemmeno in grado di presentare l’Isee perché risultano nulla tenenti”. Questione che abbiamo provato ad approfondire anche con la prefetta del dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica suor Simona Brambilla che ci ha risposto attraverso la sua segreteria di non poter per “rilasciare un’intervista in questo momento”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it