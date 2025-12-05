Elisabetta Franchi rinviata a giudizio per diffamazione e minacce cade l' accusa di stalking

La stilista e imprenditrice Elisabetta Franchi dovrà affrontare un processo per diffamazione e minacce, ma non per stalking. La decisione del gup di Bologna, Andrea Romito, ha infatti accolto solo in parte le richieste della Procura, prosciogliendo la Franchi dall’accusa di stalking “ perché il fatto non sussiste ”. Il processo prenderà il via prossimamente. La vicenda riguarda il presunto tentativo della stilista di screditare una sua ex consulente, con la quale in passato aveva mantenuto un rapporto di amicizia. Secondo l’accusa, Franchi avrebbe inviato messaggi WhatsApp denigratori a diversi amici comuni, inviato messaggi minatori alla donna e pubblicato un post su Instagram in cui accusava l’ex collaboratrice di tradimento, senza citarla direttamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Elisabetta Franchi rinviata a giudizio per diffamazione e minacce, cade l'accusa di stalking

