Elisabetta Franchi rinviata a giudizio per diffamazione e minacce verso l’ex amica Prosciolta dallo stalking

Bologna, 5 dicembre 2025 – Caduta l’accusa di stalking, perché “il fatto non sussiste”, il giudice Andrea Romito ha rinviato a giudizio questa mattina, nel corso dell’udienza preliminare, l’imprenditrice Elisabetta Franchi per diffamazione e minacce. La stilista è accusata di una serie di comportamenti con i quali avrebbe tentato di screditare una sua ex consulente, con cui in passato aveva avuto un rapporto di amicizia. Elisabetta Franchi e le storie pubblicate su Instagram: "La sincerità paga sempre" È contestato, tra l'altro, un post su Instagram che provocò commenti diffamatori, una "shitstorm" contro l'ex consulente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elisabetta Franchi rinviata a giudizio per diffamazione e minacce verso l’ex amica. Prosciolta dallo stalking

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Avvolgi la tua bambina in un caldo abbraccio di stile con questo completo a coste della collezione Elisabetta Franchi La Mia Bambina: texture morbide, design pulito e un’eleganza che non rinuncia al comfort. Completa il look con questo stivaletto #EF: esse - facebook.com Vai su Facebook

Elisabetta Franchi rinviata a giudizio per diffamazione e minacce verso l’ex amica. Prosciolta dallo stalking - La decisione del giudice Andrea Romito che non ha accolto in pieno l’ipotesi della procura: la stilista bolognese andrà a processo per la serie di comportamenti con i quali avrebbe tentato di scredita ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Franchi a giudizio per diffamazione e minacce, ma non stalking - La stilista Elisabetta Franchi è stata rinviata a giudizio per diffamazione e minacce aggravate ai danni di un'ex consulente e amica, ma non per stalking, ipotesi di accusa per cui in udienza prelimin ... Si legge su ansa.it

Elisabetta Franchi, le storie Instagram aggravano la sua posizione: la Procura aggiunge la diffamazione aggravata all’accusa di stalking - Stalking e diffamazione aggravata, sarebbero questi i nuovi capi d'imputazione contestati a Elisabetta Franchi. Da leggo.it

Franchi, rinviata l’udienza. È scontro sul telefonino - L’udienza preliminare che vede la stilista Elisabetta Franchi accusata di stalking ai danni di una sua ex ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Elisabetta Franchi a giudizio per stalking all'ex amica: «La sincerità paga sempre». Il tradimento del compagno, i messaggi e la shitstorm - «Chiedetevi perché il mio ex compagno è qua di fianco a me, non solo per l'amore di nostro figlio, ma perché abbiamo un bel rapporto, di due persone che si sono amate tanto, perché lui con me è stato ... Lo riporta corriereadriatico.it

Elisabetta Franchi a giudizio per stalking all'ex amica: «La sincerità paga sempre». Il tradimento del compagno, i messaggi e la shitstorm - Elisabetta Franchi torna a parlare sui social per commentare la nozia dell'aggiunta di nuove accuse nel processo che la vede imputata a Bologna per stalking nei confronti di una ex amica ed ex ... Riporta leggo.it