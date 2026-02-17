Franchi verifica sui lavori | UEFA e FIGC a Firenze per la candidatura a Euro 2032
La UEFA e la FIGC sono a Firenze per controllare i lavori allo stadio Artemio Franchi, che potrebbe ospitare le partite di Euro 2032. Oggi, i rappresentanti delle due organizzazioni hanno visitato il campo per verificare lo stato di avanzamento degli interventi di ristrutturazione. Durante la visita, hanno analizzato i miglioramenti effettuati e hanno parlato con gli operai presenti sul cantiere. La decisione definitiva sulla candidatura arriverà nei prossimi mesi.
Nel pomeriggio di oggi lo stadio Artemio Franchi è tornato al centro del percorso che potrebbe portare Firenze tra le città ospitanti degli Europei di calcio del 2032. Una delegazione di UEFA e FIGC ha infatti effettuato un sopralluogo nell’impianto per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e fare il punto sul progetto di riqualificazione legato alla candidatura della città. Per la UEFA erano presenti Martin Kallen, CEO di UEFA Events SA, Michele Uva, Executive Director e delegato ufficiale per Euro 2032, e Andreas Mex Schaer, Director National Team Football Operations. La delegazione della FIGC era invece composta da Antonio Talarico, Head of International Events, Giovanni Spitaleri, Head of Innovation, e Matteo Galdelli, International Events.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Stadio Maradona verso Euro 2032: il Comune accelera «Napoli è pronta. La FIGC e la UEFA sono soddisfatte, andiamo avanti anche senza il club»Il Comune di Napoli ha deciso di accelerare i lavori per preparare lo Stadio Maradona in vista di Euro 2032.
Il sindaco Manfredi annuncia l'ok dei lavori per il Maradona: "pronti per la candidatura a Euro 2032"Il sindaco Gaetano Manfredi ha dato il via libera ai lavori di ristrutturazione dello Stadio Maradona a Napoli.
Da Palazzo Vecchio sul Franchi: Domani la posa della maxi trave, siamo in linea con i tempiFirenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.comOggi è il 16 febbraio.
Franchi, stretta sui tempi dei lavori. Cronoprogramma entro fine mese. Si punta allo sprint sulla FiesoleFirenze, 10 settembre 2025 – Dopo l'approvazione della variante al progetto di riqualificazione dello stadio Franchi, il Comune è al lavoro per mettere a punto il cronoprogramma definitivo dei ...
