Franchi verifica sui lavori | UEFA e FIGC a Firenze per la candidatura a Euro 2032

Da firenzetoday.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La UEFA e la FIGC sono a Firenze per controllare i lavori allo stadio Artemio Franchi, che potrebbe ospitare le partite di Euro 2032. Oggi, i rappresentanti delle due organizzazioni hanno visitato il campo per verificare lo stato di avanzamento degli interventi di ristrutturazione. Durante la visita, hanno analizzato i miglioramenti effettuati e hanno parlato con gli operai presenti sul cantiere. La decisione definitiva sulla candidatura arriverà nei prossimi mesi.

Nel pomeriggio di oggi lo stadio Artemio Franchi è tornato al centro del percorso che potrebbe portare Firenze tra le città ospitanti degli Europei di calcio del 2032. Una delegazione di UEFA e FIGC ha infatti effettuato un sopralluogo nell’impianto per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e fare il punto sul progetto di riqualificazione legato alla candidatura della città. Per la UEFA erano presenti Martin Kallen, CEO di UEFA Events SA, Michele Uva, Executive Director e delegato ufficiale per Euro 2032, e Andreas Mex Schaer, Director National Team Football Operations. La delegazione della FIGC era invece composta da Antonio Talarico, Head of International Events, Giovanni Spitaleri, Head of Innovation, e Matteo Galdelli, International Events.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Stadio Maradona verso Euro 2032: il Comune accelera «Napoli è pronta. La FIGC e la UEFA sono soddisfatte, andiamo avanti anche senza il club»Il Comune di Napoli ha deciso di accelerare i lavori per preparare lo Stadio Maradona in vista di Euro 2032.

Il sindaco Manfredi annuncia l’ok dei lavori per il Maradona: “pronti per la candidatura a Euro 2032”Il sindaco Gaetano Manfredi ha dato il via libera ai lavori di ristrutturazione dello Stadio Maradona a Napoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sopralluogo Franchi da parte di delegazione UEFA e FIGC; Giani: Non posso garantire fondi regione sul Franchi, ma ci sono precedenti; 185 infrazioni sul salario minimo che riguardano 463 persone nelle 4'000 aziende controllate; L'iniziativa 200 franchi bastano! (Iniziativa SSR) mette a rischio la pluralità dei media, i posti di lavoro e il servizio pubblico.

Da Palazzo Vecchio sul Franchi: Domani la posa della maxi trave, siamo in linea con i tempiFirenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.comOggi è il 16 febbraio. msn.com

Franchi, stretta sui tempi dei lavori. Cronoprogramma entro fine mese. Si punta allo sprint sulla FiesoleFirenze, 10 settembre 2025 – Dopo l’approvazione della variante al progetto di riqualificazione dello stadio Franchi, il Comune è al lavoro per mettere a punto il cronoprogramma definitivo dei ... lanazione.it