Nuoto l’Italia accede alle finali nelle staffette 4×50 sl maschili e femminili

Si conclude con le batterie delle staffette 4 x 50 sl maschili e femminili la mattinata degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, entrambe le staffette italiane sono riuscite a conquistare l’accesso alle finali, in programma questa sera a partire dalle 19. Tempi non esaltati quelli degli azzurri che hanno comunque centrato l’obiettivo. Per quanto riguarda le donne, la staffetta italiana, composta da Alessandra Mao, Agata Maria Ambler, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli, ha ottenuto l’ingresso all’ultimo atto siglando il terzo crono dell’overall. 1’36?32 per le azzurre che sono anche riuscite a vincere la loro batteria. 🔗 Leggi su Oasport.it

