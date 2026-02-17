Spread Btp-Bund a 61 punti e rendimenti a 3,36% i titoli di Stato in cui investire

L’spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi si mantiene stabile a 61 punti, portando i rendimenti italiani a 3,36%. La causa di questa situazione è la crescente fiducia degli investitori nelle recenti misure economiche del governo. Nelle ultime settimane, i titoli di Stato italiani hanno attirato nuovi acquisti, contribuendo a mantenere i tassi sotto pressione. La situazione favorisce chi cerca alternative sicure nel panorama finanziario attuale.

Stabilità sui mercati, spread Btp-Bund a 61 punti e rendimenti in calo: l’attenzione resta sulle prossime aste. Lo spread tra i titoli di Stato italiani (Btp) e quelli tedeschi (Bund) si attesta a 61 punti base, con i rendimenti dei Btp che scendono al 3,36%. Un andamento che riflette un generale clima di fiducia, seppur con la Spagna che desta qualche preoccupazione, e che pone l’attenzione sulle prossime aste di titoli del Tesoro italiano previste per fine febbraio e marzo. La situazione attuale offre un quadro di relativa stabilità, ma richiede un monitoraggio costante. Calo dei rendimenti e segnali di fiducia nell’economia italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

La tensione sui mercati italiani si fa sentire ancora, con i rendimenti sui titoli di Stato che sfiorano il 3,50%.

