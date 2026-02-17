Spread Btp-Bund a 61 punti e rendimenti a 3,36% i titoli di Stato in cui investire
L’spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi si mantiene stabile a 61 punti, portando i rendimenti italiani a 3,36%. La causa di questa situazione è la crescente fiducia degli investitori nelle recenti misure economiche del governo. Nelle ultime settimane, i titoli di Stato italiani hanno attirato nuovi acquisti, contribuendo a mantenere i tassi sotto pressione. La situazione favorisce chi cerca alternative sicure nel panorama finanziario attuale.
Stabilità sui mercati, spread Btp-Bund a 61 punti e rendimenti in calo: l’attenzione resta sulle prossime aste. Lo spread tra i titoli di Stato italiani (Btp) e quelli tedeschi (Bund) si attesta a 61 punti base, con i rendimenti dei Btp che scendono al 3,36%. Un andamento che riflette un generale clima di fiducia, seppur con la Spagna che desta qualche preoccupazione, e che pone l’attenzione sulle prossime aste di titoli del Tesoro italiano previste per fine febbraio e marzo. La situazione attuale offre un quadro di relativa stabilità, ma richiede un monitoraggio costante. Calo dei rendimenti e segnali di fiducia nell’economia italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu
Spread Btp-Bund a 61 punti, rendimenti a 3,48%: i titoli in cui investire
La tensione sui mercati italiani si fa sentire ancora, con i rendimenti sui titoli di Stato che sfiorano il 3,50%.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Spread Btp/Bund ai minimi: risparmi miliardari per l’Italia; Spread Btp-Bund a 62 punti base, piazzati 14 miliardi di titoli di Stato nelle aste; Lo spread Btp-Bund chiude stabile a 60,6 punti; Lo spread Btp-Bund chiude stabile a 60,6 punti.
Spread Btp-Bund a 61 punti e rendimenti a 3,36%, i titoli di Stato in cui investireLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi rimane attorno ai 61 punti mentre i rendimenti calano in quasi tutta Europa ... quifinanza.it
Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 61,3 puntiHa chiuso in rialzo a 61,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 60,2 punti segnati in apertura e i 60,9 della chiusura precedente. (ANSA) ... ansa.it
Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 61,3 punti. Il rendimento annuo italiano guadagna 0,3 punti al 3,36% #ANSA x.com
Borse europee stabili, con Piazza Affari in crescita dello 0,34% grazie ai titoli bancari, mentre STM e i titoli energetici registrano perdite. Lo spread BTP-Bund scende a 61 punti base. - facebook.com facebook