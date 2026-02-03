La tensione sui mercati italiani si fa sentire ancora, con i rendimenti sui titoli di Stato che sfiorano il 3,50%. Oggi lo spread tra Btp e Bund si riduce leggermente, attestandosi a 61 punti base, dopo aver aperto più alto ieri. I risparmiatori restano attenti, mentre gli investitori osservano con cautela le mosse della politica e i segnali provenienti dall’economia.

Mentre i rendimenti sui titoli di Stato italiani rimangono alti e sfiorano quota 3,50%, lo spread Btp-Bund si abbassa leggermente rispetto all’apertura di ieri 2 febbraio. I 61 punti base che dividono Italia e Germania derivano da un aumento parallelo degli interessi che i due Stati pagano sugli strumenti finanziari che mettono a disposizione del mercato. Migliora leggermente anche la distanza dell’Italia dagli altri Paesi europei in termini di rendimenti, dopo che in chiusura della seduta di ieri un picco di interessi sui Bund aveva avvicinato sia i Bonos spagnoli sia gli Oat francesi a nuovi record, riducendo di molto il differenziale con i titoli tedeschi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 61 punti, rendimenti a 3,48%: i titoli in cui investire

Approfondimenti su Spread Btp Bund

Questa mattina lo spread tra i titoli italiani e tedeschi si avvicina di nuovo ai 62 punti.

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta intorno ai 62 punti, dopo un lieve calo all'apertura del 14 gennaio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Spread Btp Bund

Argomenti discussi: Spread Btp-Bund stabile, focus su S&P; Spread Btp-Bund a 60 punti nel giorno delle nuove emissioni, i titoli su cui investire; Sale spread di ieri Hotsell Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 129 punti; Lo spread fra Btp e Bund chiude in leggera crescita a 61,3 punti.

Spread Btp-Bund in rialzo a 62 punti, rendimenti al 3,46%: i titoli su cui investireInizia la settimana in rialzo lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi, aumentano i rendimenti dopo il crollo dei prezzi dell’oro ... quifinanza.it

Lo spread fra Btp e Bund chiude in leggera crescita a 61,3 puntiLo spread tra Btp e Bund ha concluso in crescita a 61,3 punti base dai 61,2 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano si è portato al 3,47% dal 3,45%, quello tedesco al 2, ... ansa.it

Lo spread fra Btp e Bund chiude in leggera crescita a 61,3 punti. Il rendimento del titolo italiano sale al 3,47% #ANSA x.com

Mentre l’Italia di Giorgia Meloni vede lo spread tra BTp e Bund sceso ai minimi dal 2008, malgrado la fine del sostegno della BCE al nostro mercato sovrano, la Francia di Macron è in crisi politica e fiscale nonchè esposta a persistenti rischi di debito, crescita e - facebook.com facebook