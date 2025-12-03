Due nuove assunzioni in municipio | Investimento per incrementare la qualità dei servizi

Ufficializzato l’ingresso di due nuove risorse a supporto della pianta organica del Comune di Cervino. I neoassunti sono il geometra Enrico Francesco Iuliano e il vigile urbano Mario Giglio.I dipendenti, accolti dal sindaco Giuseppe Vinciguerra, sono entrati in servizio presso il Municipio di via. 🔗 Leggi su Casertanews.it

