Italia-Usa Marcenaro Lyon | Boom dell’export cantieristico | made in Italy e Italian made antidoto ai dazi

“Nei primi nove mesi del 2025 l ’export italiano negli Usa ha registrato una forte crescita, trainata soprattutto dalla cantieristica navale, con un +34,7% rilevato dall’ISTAT a settembre su base mensile rispetto allo stesso mese dell’anno precedente”. Così Roberta Marcenaro Lyon – rappresentante di AmCham Italy in Washington DC e Texas e al vertice di IMARK holding di società profit e no profit che promuove negli Stati Uniti il Made in Italy nel design, nella moda e nella gastronomia – nel commentare il sentiment positivo riguardo le relazioni economiche tra Italia e USA. “L’interscambio complessivo Italia-USA ha raggiunto quest’anno la cifra record di 137 miliardi di euro di cui il nostro export vale oltre 70 miliardi di euro, a testimonianza di quanto sia forte il legame che unisce i nostri due Paesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

