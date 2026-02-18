sport e inclusione il progetto del centro nautico adriatico

Il Centro Nautico Adriatico di San Mauro Pascoli ha deciso di collaborare con lo studio Baldassari Comunicazione per promuovere un progetto di vela inclusiva, dopo aver annunciato il lancio di una barca a vela pensata per tutti. La scelta nasce dalla volontà di unire sport e pari opportunità, in un settore legato alla cultura marina e alla sostenibilità. Nei prossimi mesi, saranno coinvolti bambini e adulti di diverse abilità, che potranno sperimentare la vela su questa imbarcazione innovativa. Il centro, specializzato in pedalò, canoe e derive, punta ora anche a favorire l’inclusione attraverso il mare.

A San Mauro Pascoli il Centro Nautico Adriatico, cantiere leader nella produzione di imbarcazioni per le spiagge come pedalò, pattini, canoe e derive per la scuola vela con una forte vocazione alla cultura marina e alla sostenibilità, ha scelto lo studio Baldassari Comunicazione per promuovere un progetto di vela e pari opportunità, incentrato sul lancio di una nuova barca a vela inclusiva, che avverrà a breve. Per la stagione 2026, l’azienda presieduta da Gianluca Bracci, verrà affiancata dallo studio fondato da Giacomo Baldassari, con sedi a Roma e Recanati e una lunga expertise nella comunicazione nautico-sportiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

